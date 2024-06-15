Emekli maaşlarındaki büyük oyun ortaya çıktı. SGK uzmanı açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamda. Ay sonunu getiremeyen emekli zam yapılması konusundaki taleplerini her gün dile getiriyorlar. Emekli zammıyla ilgili art arda kulis bilgileri de geliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdursun emekli zammındaki büyük aldanmayı da açıkladı. Erdursun, "Bu sorun çözülmeyecek hatta daha çok derinleşecek gibi gözüküyor" dedi.

BÜYÜK OYUN

Erdursun, "Kök aylığa enflasyon farkı yansıtıldığında emekli aylıkları değişmiyor ya da belirlenen enflasyon farkının dahi çok altında artışlar oluyor. Bu durumda emekli aylıkları ile zorunlu ihtiyaçları karşılamak imkansız hale geliyor" ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı Erdursun, emekli maaşlarının düşmemesi için yapılan düzenlemeleri eleştirerek şunları sıraladı:

Emekli aylıklarının düşen değerini yükseltmek için seyyanen artış ve taban aylık uygulamasına son verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Aksi takdirde bu sorun daha da derinleşebilir. Ayrıca, daha yüksek prim ödeyen ve daha uzun süre çalışanların da emekli olma motivasyonunu azaltan bir sistem içindeyiz. Bu durum kayıt dışı çalışmayı teşvik ediyor.

Temmuz ayında emekli aylıklarına enflasyon oranında bir artış yapılacak ancak milyonlarca taban aylığı alan emeklinin bu artıştan yararlanıp yararlanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Eğer taban aylığa enflasyon farkı yansıtılırsa, yüksek prim ödeyen ve uzun süre çalışanlarla, en düşük prim gün sayısı ve günü olan emeklilerin aylık geliri aynı olabilir.