Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor

Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor
Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı bir beldede 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemezken, çileğin kilosunu 80 ila 100 lira arasında satıyor.
1/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 1

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, Satılmış Baduroğlu, 27 yıl önce maden ocağından emekli oldu.

2/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 2

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda maden işçisi olarak çalışan Baduroğlu, emekliliğinden sonra çilek, karpuz ve fındık yetiştirmeye başladı.

3/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 3

Baduroğlu, karpuz, çilek ve fındık bahçelerini kendi imkanlarıyla kurdu.

4/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 4

Kurduğu serada organik çileğin kilosunu 80 ila 100 lira arasında satışa çıkaran Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek.

5/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 5

Hobi olarak başladığı tarım işinde bir yandan da fide yetiştiren Baduroğlu, 11 dönüm arazisi üzerinde adeta talep patlaması yaşıyor.

6/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 6

70 yaşındaki Satılmış Baduroğlu, ürünlerinin büyük bir sevgiyle bakımını yaptığını anlattı.

7/7
Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor 7

Baduroğlu "Hem üretiyoruz hem de tohum fide de yapıyoruz. Bir tonun üzerinde hasat elde edeceğiz. En büyük desteğimiz yine kendimiz. Maden ocağından emekli oldum. 27 sene oldu. Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik. Karpuzlarımız, doğal organik. Geçen sene sel den dolayı az hasat vardı. Bir önceki sene 10-15 ton arası karpuz ürettik" ifadelerini kullandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor
Bu ülkede evler bedava. Turistler akın ediyor
Babalar gününde hediye almak isteyip 'Ne alacağım' diye düşünmeye son. Beğenilme garantili o hediyeler
Babalar gününde hediye almak isteyip 'Ne alacağım' diye düşünmeye son. Beğenilme garantili o hediyeler
Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı
Mağazadan yükselen sesler nefesleri kesiyor. Mağaraya gireceklere hayati uyarı
Bin yıl bakılacak fotoğraf. Bazı anlar vardır tarif edilemez
Bin yıl bakılacak fotoğraf. Bazı anlar vardır tarif edilemez
Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı
Mayıs bitti ama kar kalınlığı 5 metre. Görenler şaştı kaldı
Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?
Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?