Emekli madencinin hobisi adeta para basıyor. Siparişlere yetişemiyor

Baduroğlu "Hem üretiyoruz hem de tohum fide de yapıyoruz. Bir tonun üzerinde hasat elde edeceğiz. En büyük desteğimiz yine kendimiz. Maden ocağından emekli oldum. 27 sene oldu. Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik. Karpuzlarımız, doğal organik. Geçen sene sel den dolayı az hasat vardı. Bir önceki sene 10-15 ton arası karpuz ürettik" ifadelerini kullandı.