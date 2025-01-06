Emekli memur zammı belli oldu. Resmi genelge yayınlandı

Memur ve memur emeklisi olan vatandaşlara yüzde 11,54 oranında zam yapılması belirlenirken yükselen enflasyon karşısında seyyanen zam bekleyen milyonlarca kişinin beklentisi boşa çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aktardığı genelgede, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Genelgede yer alan bilgilere göre 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri yüzde 11,54 seviyesinde yükseltildi.

Öte yandan, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra geçerli olmak üzere, memuriyet taban aylığı ve diğer ödemeler de yüzde 11,54 seviyesinde yükseltildi.

Genelgedeki diğer detaylar şu şekilde,

Sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 11,54

1-) Sene içinde gerçekleştirilen zamlarla beraber memurların maaşlarındaki senelik artış yüzde 11,54 oranında olacak.

2-) Kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak ayarlandı.

3-) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren net aylık tutar 63.128,24 TL oldu.

4-) Aylık ve ücretlerin hesaplanması 01.01.2025- 14.01.2025 tarihli arasındaki fark tutarları hesaplamalarla ödenecek.

Memur ve emekli vatandaşların zam beklentileri karşılıksız kaldı. Milyonların seyyanen zam beklentisi boşa çıktı.