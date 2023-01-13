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Emekli milletvekiline 33 bin TL emekli asile 3 bin TL zam

Emekli milletvekillerinin aylığı son bir yılda 33 bin 110 lira birden artarken en düşük emekli aylığına sadece 3 bin lira zam yapıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 08:45
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Emekli milletvekiline 33 bin TL emekli asile 3 bin TL zam

Emekli milletvekiline 33 bin TL emekli asile 3 bin TL zam
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Geçen yılın ocak ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen son bir yılda milletvekili emeklisine 33 bin 110 lira, en düşük işçi emeklisine ise 3 bin lira zam yapıldı. Vekil emeklisine verilen zam tutarı vatandaş emekliye verilen zammın tam 11 katı. Yeni zamla, milletvekillerinin maaşı 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi.

EMEKLİ VEKİLİN AYLIĞI 51 BİN 970 TL

Geçen yılın ocak ayında 18 bin 860 lira olan aylıkları geçen temmuzda memur katsayısına bağlanarak 39 bin 977 liraya çıkarılan emekli vekillerin aylığı ise 51 bin 970 lira oldu.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya çıktı. Yüzde 30'luk zamla emekli TBMM başkanları ile emekli başbakanların aylığı 43 bin 715 liradan 56 bin 830 liraya, emekli cumhurbaşkanı yardımcılarıyla emekli bakanların aylığı da 39 bin 977 liradan 51 bin 970 liraya yükseldi.

Yeni zamlarla birlikte, son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 TL, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılırken en düşük işçi emeklilerinin aylığına 3 bin TL, en düşük memur emeklilerinin aylığına da 3 bin 465 lira zam yapıldı.

Sezer ve Gül'ün maaşına zam yok

Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak belirlendiği için Cumhurbaşkanı'yla birlikte emekli cumhurbaşkanlarının maaşına da bu yıl zam yapılmayacak. Bu nedenle eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül, bu yıl da 41 bin 912 lira maaş alacak.

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hasan
13.01.2023 08:57
bu sabah çay ocağında kahvaltı için canım çekti azcık peynir böreği aldım. Bir avuçtan az börek tadını aldım sadece 25 TL 3 TL de çaya verdim. 28 TL ben bu insanlara ne anlatayım çektim sineye artık.  
 
düzgün
13.01.2023 08:56
ASILLAR sizler bu fotoğraftaki gibi çaresiz değilsiniz size zulmeden bu haksız az zammı yapandan hesap sorun, başınıza bu adiliğin bir daha gelmesini istemiyorsan bu rezilliği yapanı sandıkta GÖM!!!  
 
KERTEKİ
13.01.2023 08:56
yazıklar osun böyle bir sisteme  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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