Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, Altıntepe Mahallesi Ortayol Sokak’ta saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Günay Açıl’ın komşuları, 3 gündür kendisinden haber alamamaları üzerine polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, duvarla yatağı arasına yüzüstü düşmüş olan Açıl’ı buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Açıl’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Günay Açıl’ın emekli öğretmen olduğu ve kalp hastası olduğu öğrenildi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KOMŞUSU: "SOĞUKTAN OLACAK Kİ 4 KAT GİYİNİP YATMIŞ"

Açıl’ın komşusu Taner Gülşen, "Yalnız yaşayan bir insandı. Yaklaşık 40 gün önce ablasını kaybetti. Kaybettikten sonra psikolojisi bozuldu. Yemeği, içmesi ve ilaçlarıyla ilgileniyorduk. Son bir haftadır evden çıkamıyordu. Yüzü, gözü şişmiş ve vücudunda ödem oluşmuştu. Son geldiğimde kapıyı açmadı. Muhtemelen öldüğünü düşündüm. Geldiğimizde de bu acı tablo ile karşılaştık. Yüzüstü yatıyordu. Soğuktan olacak ki kaloriferleri yakamadığı için 4 kat giyinmişti. Elbiselerini keserlerken gördük. Yerde, duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüştü. İyi bir öğretmendi, emekli öğretmenimizdi. Kendisini severdik" şeklinde açıklamada bulundu.