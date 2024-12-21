Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı

Malatya'da husumetlisi olduğu öğrenilen emekli öğretmen evinin önünde vuruldu.

Malatya'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfek ile vuruldu.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mehmet Tuhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Mehmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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