Emekli öğretmenin babası adına yaptırdığı kütüphane açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emekli öğretmenin babası adına yaptırdığı kütüphane açıldı

Düzce'nin Aziziye Mahallesinde emekli öğretmen Julide Gülizar Öztürk Ersoy'un katkılarıyla merhum babası Mustafa Öztürk adına yaptırılan kütüphane açıldı.

Düzce'nin Aziziye Mahallesinde emekli öğretmen Julide Gülizar Öztürk Ersoy'un katkılarıyla merhum babası Mustafa Öztürk adına yaptırılan kütüphane açıldı.

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinden emekli öğretmenlerden Julide Gülizar Öztürk Ersoy'un katkılarıyla merhum babası Mustafa Öztürk kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılışına Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan'da katıldı.

Vali Selçuk Aslan, kütüphanenin öğrencilere sunacağı katkılara dikkat çekerek, eğitime verdiği destek ve bu anlamlı bağışıyla geleceğe ışık tutan hayırsever Julide Gülizar Öztürk Ersoy'a teşekkür etti.

Emekli öğretmenin babası adına yaptırdığı kütüphane açıldı

Emekli öğretmenin babası adına yaptırdığı kütüphane açıldı

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