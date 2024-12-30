Emekli olacaklara önemli uyarı: Bu detayı kaçıranlar daha az maaş alacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli olacaklara önemli uyarı: Bu detayı kaçıranlar daha az maaş alacak

Emeklilik planı yapan SSK ve Bağ-Kur vatandaşları için son başvuru tarihine az bir süre kaldı. 2024 yılı bitmeden dilekçe vermeyen vatandaşlar, 2025 yılında emekli olduklarında daha düşük maaş alma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yetkililer, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar teslim etmenin, kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

2024 yılında emekli olacak vatandaşlar maaş hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısından pozitif olarak etkilenirken, 2025 yılında emekli olacak vatandaşların bu avantajı kaybedeceği belirtiliyor.

2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,8616 olarak belirlenirken, 2025 yılında bu oranın 1,4605’e düşmesi bekleniyor. Bu fark, emekli maaşlarının daha düşük hesaplanmasına sebebiyet verecek.

KAMU ÇALIŞANLARININ SÜRESİ DOLUYOR

Kamu çalışanlarının emeklilik dilekçesi için son teslim tarihi ise 14 Ocak 2025 olarak belirlendi. Fakat 1 Ekim 2008 yılındanönce kamu görevine başlayan memurların maaş avantajlarının, bu değişikliklerden etkilenmeden korunacağı ifade edildi.

Maaş farkı, büyüme ve enflasyon oranlarının hesaplamalara etkisiyle ortaya çıkıyor. 2024 yılında emekli olacak vatandaşların maaş hesaplamalarında, 2023 yılına ait yüzde 4,5 büyüme ve yüzde 64,77 enflasyon oranları dikkate alınıyor. Fakat 2025 için büyüme oranının yüzde 3,5, enflasyon oranının ise yüzde 45 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının TÜFE oranına göre belirlendiğini, memur emeklilerinin maaşlarının ise toplu sözleşme hükümleriyle belirlendiğini ifade etti.

Işıkhan açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Ancak kısa süreli çalışma ve düşük prim ödemesi nedeniyle düşük maaş alan emeklilere Hazine destek sağlıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından, en düşük emekli maaşının artırılması için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapılması gündemde."

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