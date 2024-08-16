Emekli olanlar için 5'li gelir fırsatı. O tarihe dikkat

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2024 yılı emekliler için pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Bu yıl emekli olacak vatandaşlar, en düşük emekli maaşı, zam oranları ve promosyonlarda yapılan düzenlemelerden faydalanabilecek. Ayrıca, Emekliler Yılı kapsamında sunulan indirim fırsatları da yeni emeklilere açılacak.

İLK MAAŞLARINI ALACAK YENİ EMEKLİLERE DİKKAT

Bu yıl emeklilik hakkı kazananlar, 2025 yılına göre daha yüksek güncelleme oranlarından yararlanacak. Aynı zamanda taban maaş, promosyon ve enflasyon artışlarından da faydalanacaklar. Bu düzenlemelerle birlikte, yeni emeklilere sunulan indirim imkanları da devam edecek.