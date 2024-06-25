Emekli öldüren sıcakları geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli öldüren sıcakları geliyor

Arap Yarımadası ve Afrika'da "Deve bağırtan" sıcaklıklarının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklardan Türkiye'nin de etkileneceği belirtiliyor. Geçim sıkıntısı çeken, tek maaşla geçinemediği için çalışmak zorunda kalan, ekmeğini taştan çıkartan emekliler dikkat etsin.

Türkiye ve çevresindeki bölgeler, ciddi bir sıcaklık dalgasının etkisi altına girecek.

Özellikle Arap Yarımadası ve Afrika'da "Deve bağırtan" sıcaklıklarının etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklıkların 54 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Türkiye de bu sıcaklık dalgasından etkilenecek.

Meteorolojik tahminlere göre, sıcak hava dalgası cuma günü itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak. Hava Forum'dan yapılan açıklamada, Afrika'da olağanüstü yüksek sıcaklıkların beklendiği ve Cezayir'de gölgede bile sıcaklıkların 54 dereceye çıkabileceği belirtildi.

Hava Forum'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Afrika çıldırmış durumda! 'Deve Bağırtan Sıcaklıkları' bekleniyor. Çok kuvvetli bir sıcak! Sıcaklık cuma günü Cezayir'de gölgede 54 dereceye çıkabilir. Evet, yanlış duymadınız, gölgede tam 54 derece! Afrika'nın bu hal ve hareketleri Temmuz ve Ağustos için bizi endişelendiriyor..."

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Bu sıcaklık dalgasının Türkiye'de de hissedileceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, vatandaşları aşırı sıcakların etkilerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

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