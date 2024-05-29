Emekli polis apartman görevlisini silahla yaraladı

Kaynak: İHA
Emekli polis apartman görevlisini silahla yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, bir sitede ikamet eden emekli polis, daha önce aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından apartman görevlisini silahla yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinlerinden emekli polis A.K., daha önce tartıştığı apartman görevlisi Ö.Y.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırılırken, emekli polis evine gitmek isterken gözaltına alındı.

Ö.Y.'nin Ulukent Sitesi'nde 23 yıldır görev yaptığı ve genel olarak iyi ilişkiler kurduğu öğrenilirken, emekli polisin ise psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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