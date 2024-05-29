Emekli polis apartman görevlisini vurdu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent Sitesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sitede ikamet eden emekli polis A.K., daha önce tartışmış olduğu apartman görevlisi Ö.Y.'yi henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vurdu.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda ağır yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Görevliyi yaraladıktan sonra evine giden emekli polis, ekiplerce gözaltına alındı.
Apartman görevlisi Ö.Y.’nin Ulukent Sitesi'nde 23 yıldır çalıştığı ve herkesle arasının iyi olduğu beliritlirken, emekli polisin ise psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.