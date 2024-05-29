Emekli polis apartman görevlisini vurdu

Emekli polis apartman görevlisini vurdu
Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sitede yaşayan emekli polis, daha önce tartıştığı apartman görevlisini silahlıyla vurarak ağır yaraladı.

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Emekli polis apartman görevlisini vurdu 1

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent Sitesi'nde meydana geldi.

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Emekli polis apartman görevlisini vurdu 2

Alınan bilgiye göre, sitede ikamet eden emekli polis A.K., daha önce tartışmış olduğu apartman görevlisi Ö.Y.'yi henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vurdu.

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Emekli polis apartman görevlisini vurdu 3

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda ağır yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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Emekli polis apartman görevlisini vurdu 4

Görevliyi yaraladıktan sonra evine giden emekli polis, ekiplerce gözaltına alındı.

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Emekli polis apartman görevlisini vurdu 5

Apartman görevlisi Ö.Y.’nin Ulukent Sitesi'nde 23 yıldır çalıştığı ve herkesle arasının iyi olduğu beliritlirken, emekli polisin ise psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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