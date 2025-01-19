Emekli polis kardeşini öldürdü

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kardeşini vurduğunu ihbar eden şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancası ile kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

aw373606-02.jpg

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

aw373606-01.jpg

Son Haberler
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü