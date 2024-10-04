Emekli polis otomobilinde öldü bulundu

Kaynak: İHA
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu

Siirt'te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bal'ın beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, emekli polis memuru Fikret Bal olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Bal'ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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