Emekli polis, polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen emekli polis memuru Cumhur C., evde yaşayanları rehin aldıktan bir süre sonra intihar etmek maksadıyla cama çıktı.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri şahsın kendini atma ihtimaline karşı önlem amacıyla hava yatağı açıldı.

Ekiplerin uzun çabalarına rağmen şahıs ikna olmayınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine getirdiği polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü amacıyla binaya salındı. Bu sırada iddiaya göre şüpheli silahla polis köpeğini vurduktan sonra camdan aşağıya attı.

Bu gelişmeden sonra özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirdi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.