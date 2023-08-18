Emekli polisi gasp edip bıçakla yaraladılar

İzmir'in Konak ilçesinde parası gasbedilen ve bıçakla yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Emekli polisi gasp edip bıçakla yaraladılar

İzmir'de Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69) arkasından gelen kişilerin saldırısına uğradı.

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.R.A, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gasp olayına karıştıkları tespit edilen A.E. (12), B.A. (10) ile M.E. (10) yakalanarak Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

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