Emekli promasyonunda çıldırtan rakam. Bankalar arasında yarış kızıştı

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Bankalar 27 bin TL’ye varan ödemeler sunarken, temmuz zammı ve enflasyon farkıyla promosyonlar 35 bin TL’ye ulaşabilir. Emekliler için fırsat zamanı!

Türkiye’de 16,5 milyon emekli, temmuz ayında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını ve bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2025’in ilk yarısında enflasyon farkının yüzde 16-17 aralığında olacağını öngörerek, banka promosyonlarının 31 bin 500 TL’ye, yıl sonu yüzde 29 enflasyon tahminiyle ise 35 bin TL’ye ulaşabileceğini belirtti.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla SSK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık zam farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu temmuz başında açıklayacak ve maaş zammı netleşecek. Uzmanlar, toplam zammın yüzde 16-17 civarında olmasını bekliyor. Ancak emekliler, bu yıl temmuzda doğrudan zam alamayacak, sadece enflasyon farkından yararlanacak.

YARIŞ KIZIŞTI

Emekliler, maaş zammı öncesi banka promosyonlarına odaklandı. Özel bankalar 25 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, bir devlet bankası 12 bin TL promosyona ek 15 bin TL ödeme ile toplam 27 bin TL veriyor.

Bu kampanyanın süresi 30 Haziran 2025’te sona erecek. Bankalar, emeklileri müşteri portföyüne katmak için cazip fırsatlar sunuyor, çünkü emekliler düzenli gelirleriyle güvenilir bir müşteri kitlesi oluşturuyor.

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankalar, emekli maaşlarına göre promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık anlaşmalar kapsamında; 10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arası maaşlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arası maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaşlara ise 12 bin TL ödeniyor. Ek ödemeler genellikle kredi kartı kullanımı veya diğer banka ürünleriyle bağlantılı.

Yılmaz, promosyon taban tutarlarının SGK ve 19 banka tarafından güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Nakit ödemelerin artmasıyla emeklilerin avantaj sağlayacağını belirten uzman, banka değiştirme hakkının 3 yıllık sözleşmelerde kullanılabileceğini hatırlattı. Emeklilere, kampanyaları karşılaştırarak karar vermeleri öneriliyor.