Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat!

Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat!
Kaynak: Haber Merkezi

Bankalar, emekli müşterilerine sunulan promosyon ödemelerindeki alt limitleri yükselterek, ekstra ödüllerle birlikte 20 bin Türk Lirasına kadar çıkan teklifler sundu.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 1

Emekli promosyon kampanyalarının temmuz zammı ile değişmesi bekleniyor. Uzmanlar banka promosyonu başvurusu yapacak emekli vatandaşları uyardı. Temmuz ayında beklenen maaş zammıyla birlikte yeni bir yapıya bürünecek.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 2

Haziran ayının sona ermesiyle birlikte sonlanan kampanyaların ardından, uzmanlar emekli maaşlarındaki artışın yansıtılacağı yeni promosyon kampanyalarının detaylarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 3

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli müşterilerine özel bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu avantajlı promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, 1 Haziran ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelirlerini 3 yıl boyunca Garanti BBVA üzerinden alma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 4

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik promosyon ödemelerinde yeni bir kampanya başlattı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere, maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar için 12.000 Türk Lirasına kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Banka, emekli müşterilerinin 2022 yılına ait promosyon ödemelerini geri ödemeden yeni başvuruları kabul edeceğini ve 2024 yılında yapılacak promosyon ödemelerinde, önceki dönemlerin iade tutarlarının hesaplardan düşüleceğini açıkladı.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 5

HALKBANK

Halkbank üzerinden emekli maaşlarını üç yıl süreyle almayı kabul eden emeklilere, 12.000 Türk Lirasına kadar promosyon ödemesi yapılabileceği açıklandı. Emekli maaşı brüt tutarına göre değişen promosyon ödemeleri; 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için ise 12.000 TL olarak belirlendi.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 6

ING

ING Bank, emekli maaşlarını bankalarına aktaran müşterilere, 18.000 Türk Lirasına kadar nakit promosyon teklif ediyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını ING Bank'a taşıyarak, maaş miktarlarına bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar ek bir promosyonun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı vererek 3.000 TL'ye kadar ilave promosyon kazanma şansına sahip olacaklar.

Banka ayrıca, yeni emeklilerin ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanların da bu promosyondan faydalanabileceklerini duyurdu. Promosyon ödemeleri, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiklik gösteriyor; 10.000 TL'ye kadar olan aylık gelirler için 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki gelirler için 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki gelirler için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri gelirler için ise 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 7

DENİZBANK

DenizBank, emeklilik maaşlarını bankadan üç yıl boyunca almayı taahhüt eden müşterilere, maaş aralıklarına göre değişen ve 12.000 Türk Lirasına kadar çıkan cazip bir nakit promosyon teklifi sunmaktadır. Emekli maaşı miktarına bağlı olarak, 0 ile 9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000 ile 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 ile 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alan emeklilere ise en yüksek promosyon olan 12.000 TL ödeme yapılmaktadır.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 8

FİBABANKA

Fibabanka, emekli maaşlarını üç yıl boyunca bankadan almayı kabul eden müşterilere yönelik bir promosyon kampanyası başlattığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı miktarına bağlı olarak değişen promosyon ödemeleri şu şekilde olacak: Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlara sahip olanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlara sahip olanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlara sahip emekliler için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 9

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilik maaşlarını bankalarından alacak olan müşterilere cazip promosyonlar sunmaktadır. Emekliler, maaş aralıklarına göre değişen miktarlarda nakit promosyonlar elde edebilecekler; örneğin, 9.999 TL'ye kadar maaş alanlar için 5.000 TL, 20.000 TL üzeri maaş alanlar için ise 12.000 TL'ye kadar promosyon ödenekleri mevcuttur.

Ayrıca, bankaya yeni emekli müşteriler getiren kişilere her bir yeni müşteri başına 250 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye kadar nakit ödül verilecektir. Bu kampanya, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan emekli aylığı alan ve maaşlarını 36 ay süresince Türkiye Finans aracılığıyla almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 10

QNB FİNANSBANK

Emeklilere yönelik cazip bir kampanya duyuruldu: CardFinans Emekli kredi kartı kullanıcıları, yıllık 1.200 TL'lik indirimin yanı sıra, aylık maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon kazanacaklar. Aylık geliri 0 ile 9.999 TL arasında olan emekliler için 6.250 TL, 10.000 ile 14.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 ile 19.999 TL arasında olanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri gelire sahip emekliler için ise 15.000 TL nakit promosyon öngörülüyor.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 11

AKBANK

Akbank, emekli maaşı müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 1 Haziran'dan itibaren 30 Haziran'a kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, emekli maaşlarını Akbank üzerinden alan müşterilere, maaş aralıklarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapılacak.

Maaşı 0 ile 9.999 TL arasında olanlar için 6.250 TL, 10.000 ile 14.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 ile 19.999 TL arasında olanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlar için ise 15.000 TL promosyon ödenecek. Buna ek olarak, tüm maaş aralıklarında olan müşterilere 2.500 TL değerinde chip-para da verilecek, böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL'ye ulaşacak.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 12

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli müşterilerine yönelik promosyon ödeme planını açıkladı. Buna göre, emekli maaşı 10.000 Türk Lirası'na kadar olan müşterilere 5.000 TL, 10.000 ile 15.000 TL arasındaki maaşlara sahip olanlara 8.000 TL, 15.000 ile 20.000 TL arasındaki maaşlara sahip olanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

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Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat! 13

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli müşterilerine özel bir promosyon kampanyası başlattı. 28 Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında, emekli maaşlarını İş Bankası üzerinden alan müşterilere, maaş aralıklarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon sunuluyor.

Banka, emekli aylığını bankalarına taşıyıp üç yıl boyunca buradan almaya devam edecek olan emeklilere, maaş tutarlarına göre 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar varan promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu. Promosyon tutarları, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri için ise 12.000 TL olarak belirlendi.

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