Emekli promosyon başvurusunda bu detaya dikkat!

ING

ING Bank, emekli maaşlarını bankalarına aktaran müşterilere, 18.000 Türk Lirasına kadar nakit promosyon teklif ediyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını ING Bank'a taşıyarak, maaş miktarlarına bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar ek bir promosyonun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı vererek 3.000 TL'ye kadar ilave promosyon kazanma şansına sahip olacaklar.

Banka ayrıca, yeni emeklilerin ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanların da bu promosyondan faydalanabileceklerini duyurdu. Promosyon ödemeleri, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiklik gösteriyor; 10.000 TL'ye kadar olan aylık gelirler için 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki gelirler için 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki gelirler için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri gelirler için ise 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.