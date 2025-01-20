Emekli promosyonunda çıldırtan rakam! SGK devreye girdi

SGK banka protokollerini güncellemeye karar verdi. Bankalarla yapılacak yeni promosyon görüşmelerinin Mart ayında tamamlanması bekleniyor. SGK, her yıl bankalarla yaptığı görüşmeler doğrultusunda emekli maaş aralıklarına göre promosyon ödemelerinin tutarlarını belirliyor. Bankalar ise istedikleri takdirde protokoldeki tutarın üzerinde ödeme yapabiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ARTIŞ!

Hükümet, 16,8 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında yatıracak. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran’da kutlanacak. Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK!

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Hem eş hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar ikramiyesi 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin, dul eş hem baba hem de kocadan aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından aldığının oranı yüzde 25 ise ikramiyesi (her bir bayram için 4 bin lira olması durumunda) 2 bin lira, iki bayram için toplam tutar tutar 4 bin lira olacak.

ZAMLI AYLIKLAR YATMAYA BAŞLADI!

Emeklilerin 2025 yılı itibarıyla zamlanan aylıkları da hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla aylıklarını zamlı alırken, Bağ-Kur emeklilerinin de 25 Ocak’tan itibaren hesaplara yatacak. En düşük emekli aylığı da geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan yasal düzenlemeyle 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Meclis 28 Ocak tarihine kadar tatile girerken, yasal düzenlemenin Genel Kurul aşaması tatil sonrasına kaldı. Bu nedenle en düşük emekli aylıkları hesaplara 12 bin 500 lira olarak yatırılırken aradaki bin 969 liralık fark düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından şubat ayında hesaplara yatırılacak.

BANKA PROMOSYONLARINDA CİDDİ ARTIŞ!

Emekli aylıklarıyla birlikte banka promosyonları da yükseldi. Bankalar emeklilerin aldıkları aylıklara göre promosyon tutarlarını da yeniden belirledi. Daha önce promosyon alan emekliler mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip bulunuyor. Emeklilere promosyon 20-24 bin liraya kadar çıkarken, SGK da bankalarla görüşmeler yapacak. SGK’nın promosyon görüşmelerini mart başında tamamlanması bekleniyor. Kurum her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda aylık aralıklarına göre yapılacak promosyon tutarlarını duyuruyor. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alıyor. Bankalar inisiyatifleri ile SGK ile imzalanan protokolün üzerinde ödeme yapabiliyor.

PROMOSYON SÜRESİ DOLMAYAN DA BAŞVURABİLECEK

Promosyon süresi dolmamış olan emekliler de Mart ayında yapılacak yeni promosyon düzenlemesine başvurabilecek. 2023 yılında yapılan güncellenmiş kampanyaya katılan emekliler, bu dönemde artan promosyon tutarlarına başvurduğunda, yalnızca eski ve yeni promosyon arasındaki farkı almakla kalmayacak; daha önce imzalanan sözleşme tarihine kadar geçen süre de dikkate alınacak. Bu durumda, emekli üç yıllık sözleşmesini yenileyerek ek ödeme alabilecek.

EMEKLİLERE ÖDEME TAKVİMİ

1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.

17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.

25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

24-28 Mart: İkramiye ödemesi.

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.

6-9 Haziran: Kurban Bayramı.