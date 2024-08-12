Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 sene süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 lira hariç) kadar olan emekliler için 5.000 lira,

10.000 - 15.000 lira (15.000 lira hariç) arasında olan emekliler için 8.000 lira,

15.000 - 20.000 lira (20.000 lira hariç) arasında olan emekliler için 10.000 lira,

20.000 lira ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira