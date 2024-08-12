Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar

Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Emekliler için ek gelir sağlayan banka promosyonları 20 bin liraya kadar çıkmışken, emekliler hangi bankaların ne kadar promosyon sunduğunu merak ediyor.

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 1

13 banka Ağustos ayı emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. En yüksek banka promosyonu 20 bin liraya dayandı. İşte bankaların oranları…

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 2

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 liraya kadar olan emeklilere 6.250 lira, 10.000 – 15.000 lira arasında olan emeklilere 10.000 lira, 15.000 – 20.000 lira arasında olan emeklilere 12.500 lira ve 20.000 lira ve üstünde olan emeklilere 15.000 lira olarak belirlenmiştir.

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 3

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 liraya varan promosyon ödemesi fırsatı verilmektedir.

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 4

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 lira - 14.999,99 TL 8.000 lira

15.000 lira - 19.999,99 TL 10.000 lira

20.000 lira ve üzeri 12.000 lira

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 5

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 liraya varan nakit promosyon kazanılabilir. Bununla beraber Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 liraya varan ek nakit promosyondan faydalanarak toplamda 18.000 liraya varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan faydalanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 liraya (10.000 lira hariç) kadar ise 6.250 lira

10.000 lira - 15.000 lira (15.000 lira hariç) arası ise 10.000 lira,

15.000 lira - 20.000 lira (20.000 lira hariç) arası ise 12.500 lira,

20.000 lira ve üzeri ise 15.000 lira nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 sene boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 6

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 liraya varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

Maaş Tutarı Standart Promosyon

0 - 9.999 lira arası maaş alanlar 5.000 lira

10.000 lira - 14.999 lira arası maaş alanlar 8.000 lira

15.000 lira - 19.999 lira arası maaş alanlar 10.000 lira

20.000 lira ve üzeri maaş alanlar 12.000 lira

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 7

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999 lira için 6.250 lira promosyon

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999 lira için 10.000 lira promosyon

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999 lira için 12.500 lira promosyon

Aylık Maaş Tutarı 20.000 lira ve üzeri için 15.000 lira promosyon

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 8

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 sene süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 lira hariç) kadar olan emekliler için 5.000 lira,

10.000 - 15.000 lira (15.000 lira hariç) arasında olan emekliler için 8.000 lira,

15.000 - 20.000 lira (20.000 lira hariç) arasında olan emekliler için 10.000 lira,

20.000 lira ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira

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Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar 9
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