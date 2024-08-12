Emekli promosyonunda tablo değişti. İşte banka banka oranlar

ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 liraya varan nakit promosyon kazanılabilir. Bununla beraber Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 liraya varan ek nakit promosyondan faydalanarak toplamda 18.000 liraya varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan faydalanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 liraya (10.000 lira hariç) kadar ise 6.250 lira
10.000 lira - 15.000 lira (15.000 lira hariç) arası ise 10.000 lira,
15.000 lira - 20.000 lira (20.000 lira hariç) arası ise 12.500 lira,
20.000 lira ve üzeri ise 15.000 lira nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 sene boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.