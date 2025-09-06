Emekli tadına bile bakamıyor! Fiyatlar cep yakıyor



Gitgide artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Ağır bir geçim mücadelesinin içine sürüklenen yurttaşlar, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında fiyatlardan şikayet etti.

Soğan satan bir esnaf tezgaha dizdiği soğanlarla gelir giderini aktararak "En büyük olan soğan mazotun, sonra benzinin, diğeri işçinin, öbürü gübre, sonraki zehir, en küçüğü benim onu ben yiyeceğim" sözlerini sarf etti.

“TADINA BİLE BAKAMIYORUM”

Bir vatandaş, “Fiyatlar yükselmiş'' derken emekli bir vatandaş "Emekli insanız olan bizlere oluyor, verdikleri parayı bizden geri alıyorlar. Bundan biz bir şey anlamıyoruz. Hastaneye gitsek her şey pahalı, bir yere gidemiyoruz emekli olarak. Gücümüz yetersiz kalıyor şu anda. Çalışman gerekiyor emekli olsan da bir anlamı kalmadı şu devirde.” ifadelerini kullandı.

Fiyatların yükseldiğini belirten emekli, “Marketlere gidiyorum, bakkallara gidiyorum, manavlara gidiyorum şimdi pazardayım. Hayat almış gitmiş başını cepte para kalmıyor. Emeklinin hali harap. Çekeceğimiz çile var bizim. Meyve sebze yiyemedim, tadına bile bakamıyorum" sözlerini sarf etti.

“KURU İNCİRİN KİLOSUNA 600 LİRA DİYORLAR”



Bir başka vatandaş, "Fiyatlarda düşüş yok daha da artış var. Her şey pahalı özellikle bu biberler falan daha pahalı. Meyvelerde pahalı, 100 liradan aşağı yok zaten" ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise, "Çok pahalı. Kuru incirin kilosuna 600 lira diyor. Üzümler almış gitmiş başını. Bamyaya 125 lira diyor, bu ne zaman 200 lira olur diyorum '200 lira olmaz ama bir hafta sonra 150 lirayı bulur yükselir' diyor. İndiren yok yani durum öyle. Akşama doğru geliyorsun 80 liraya 70 liraya veriyor. Hepsini aynı fiyattan sabahtan akşama kadar ver niye bizi uğraştırıyorlar ki" sözlerini iletti. Pazarcı esnafı ise, "Bunlar 10 lira 5 lira, garibanlar istiyor salça yapmak için" ifadelerini kullandı.

