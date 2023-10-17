Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail’in Gazze’deki asıl amacını açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu’ndan İsrail Filistin savaşının 11. gününde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Babüroğlu, İsrail’in Filistin’e başlattığı askeri operasyonun arkasındaki planı gözler önüne serdi.

"İSRAİL'İN ASIL AMACI GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK"

Babüroğlu, Mısır ve Ürdün’ün savaştan kaçan Filistinli mültecileri kabul etmediğini, Suudi Arabistan’ın da Mina’da hazır haldeki çadır kente yerleştirilmelerini istemediğini hatırlatarak; İsrail’in asıl amacının Gazze’yi Filistinlilerden boşaltarak tamamıyla İsrail toprağı yapmak olduğunu belirtti.

2 MİLYON FİLİSTİNLİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Bu gelişmelerin ardından akıllara gelen soru ise İsrail’in planını gerçekleştirmesi halinde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin akıbetinin ne olacağı oldu.

Naim Babüroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Mısır ve Ürdün Filistinli mültecileri kabul etmiyorlar. Suudi Arabistan da MİNA’da hazır çadır kente yerleştirilmelerini kabul etmiyor.

-İsrail’in amacı Gazze’yi Filistinlilerden boşaltmak ve Gazze’yi tümüyle İsrail toprağı yapmak.”



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.