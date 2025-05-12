Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu’ndan ‘fesih oyunu’ uyarısı: Derhal reddedilmelidir

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, PKK’nın “silah bırakma ve fesih” kararına ilişkin çarpıcı bir çıkış yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki “Terörsüz Türkiye” sürecini değerlendiren Babüroğlu, PKK’nın fesih bildirisindeki ifadelerin Türkiye için uzun vadeli tehditler barındırdığını savundu.

“TC DEVLETİ BU İFADELERİ HEMEN REDDETMELİDİR”

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, PKK’nın fesih bildirisindeki ifadelerin Türkiye’ye karşı bir tuzak olduğunu öne sürdü. Babüroğlu, bildiride Türkiye Cumhuriyeti’nin soykırımla suçlandığını, “Türk-Kürt savaşı” ifadesinin kullanıldığını, Lozan Antlaşması’nın ve dolayısıyla Cumhuriyetin reddedildiğini belirtti. Ayrıca, Atatürk’ün ulus devlet ve üniter yapısının hedef alındığını vurguladı.

Babüroğlu, “‘Soykırım’ ve ‘Türk-Kürt savaşı’ gibi ifadeler, 5-10 yıl içinde uluslararası mahkemelerde ve yurt dışında Türkiye’nin başına büyük bela açabilir” uyarısında bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ifadeleri derhal reddetmesi gerektiğini ifade etti.

PKK terör örgütü fesih bildirisinde;

-TC Devleti soykırımla suçlanıyor,

-Türk-Kürt savaşı deniliyor,

-Lozan’ı reddediyor, yani Cumhuriyeti reddediyor,

-Yani Atatürk’ün ulus, üniter devlet yapısı reddediliyor.

-“Soykırım” ve “Türk-Kürt” savaşı 5-10 yıl sonra uluslararası… — Dr. Naim Babüroğlu (@NaimBaburoglu) May 12, 2025

PKK’NIN FESİH BİLDİRİSİ

Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis’te “örgütü lağvetme” çağrısı yapmaya davet etmesiyle başlayan süreç, PKK’nın 12. Kongre’sinde “silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapıyı feshetme” kararı almasıyla yeni bir boyut kazandı. PKK, bildirisinde “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı, tarihi misyon tamamlandı” ifadelerine yer verdi.