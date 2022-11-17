Emekli Tuğgeneral Özdemir Şan İYİ Parti'ye katıldı

İYİ Parti'ye Aydınlı emekli tuğgeneral Özdemir Şan da katıldı. Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Şan ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Sezgin ve Şan, Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya geldi.

Akşener, Şan'ı İYİ Parti'ye katılmasından dolayı tebrik ederek, yakasına parti rozetini taktı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf ve kısa bir açıklama paylaşan Milletvekili Sezgin:

"Partimize katılan Aydınlı hemşehrimiz Emekli Tuğgeneral Sayın Özdemir Şan'ın rozetini Genel Merkezimizde Sayın Genel Başkanımız taktı. Sayın Şan'ı kutluyorum. Türkiye İYİ olacak" ifadelerini kullandı.