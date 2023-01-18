Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi

İlave Tv'nin sokak röportajı sosyal medyaya damga vurdu.

Asgari ücret 8.500 TL. Hükümet tarafından verilen yüzde 30 zamla beraber en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu.

Vatandaş her gün art arda gelen zamlar, ödeneyem kira ve fatura bedelleri sebebiyle isyanda. İktidar kanadından ise "çözüm" önerileri yerine “Ekonominin şaha kalktığı” yönünde algı yaratılmaya, "sabır-destek" çağrıları gelmeye devam ediyor.

Yapılan sokak röportajlarında yapılan zamlara isyan eden bir vatandaş iktidarı topa tuttu. Vatandaşın yüksek sesle yaptığı açıklamalarla birlikte etrafındaki "destek" kalabalığı arttı.

"SENİN MİLLİYETÇİLİĞİN BATSIN..."

İşte vatandaşın yaptığı o isyan;

"Senin millyetçiliğin batsın ya. Batırdın bizi. Ben ülkücüyüm Ben 10 tane Cumhurbaşkanını biliyorum. Sen nesin ya. Sen kanun, anayasa tanımazsın. Allah zehir zıkkımm etsin. Elim iki yakasında kalsın. Allah o yandaşları kahretsin. Komünizm bunlardan iyi ya. Ben şimdi komünistim. Bu kadar suskun bir millet olmaz ya. Türbanla uğraşıyorlar. 20 senedir türban. Bir simitin hesabıyla geldiler... Bir simitin hesabıyla gidecekler."