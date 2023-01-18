18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi

Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi

Eskiden Ülkücü olduğunu söyleyen vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı: Senin millyetçiliğin batsın ya. Batırdın bizi...

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 08:34
Takip Et

Emekli ülkücünün isyanı sosyal medyayı salladı

Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
+
Aa
-

İlave Tv'nin sokak röportajı sosyal medyaya damga vurdu.

Asgari ücret 8.500 TL. Hükümet tarafından verilen yüzde 30 zamla beraber en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu.

Vatandaş her gün art arda gelen zamlar, ödeneyem kira ve fatura bedelleri sebebiyle isyanda. İktidar kanadından ise "çözüm" önerileri yerine “Ekonominin şaha kalktığı” yönünde algı yaratılmaya, "sabır-destek" çağrıları gelmeye devam ediyor.

Yapılan sokak röportajlarında yapılan zamlara isyan eden bir vatandaş iktidarı topa tuttu. Vatandaşın yüksek sesle yaptığı açıklamalarla birlikte etrafındaki "destek" kalabalığı arttı.

"SENİN MİLLİYETÇİLİĞİN BATSIN..."

İşte vatandaşın yaptığı o isyan;

"Senin millyetçiliğin batsın ya. Batırdın bizi. Ben ülkücüyüm Ben 10 tane Cumhurbaşkanını biliyorum. Sen nesin ya. Sen kanun, anayasa tanımazsın. Allah zehir zıkkımm etsin. Elim iki yakasında kalsın. Allah o yandaşları kahretsin. Komünizm bunlardan iyi ya. Ben şimdi komünistim. Bu kadar suskun bir millet olmaz ya. Türbanla uğraşıyorlar. 20 senedir türban. Bir simitin hesabıyla geldiler... Bir simitin hesabıyla gidecekler."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kılıçkıran
18.01.2023 08:44
Bravo.Ama şunu bilin.Komünizmi yaşayanlara sorun,çocuk oyuncağı değil. Komünizm de,kapitalizm de vahşettir.  
 
ALLAH BELANIZI EN KISA ZAMANDA VERİR
18.01.2023 08:42
ALLAH belanızı bu dünyada verir bizde görürüz, kul hakkını hukukunu yemek adaletsiz olmanın cezasını çekeceksiniz inanmasanız da bu yakanızda görecegiz.  
 
Vedat Duyar
18.01.2023 08:40
Güneş i algı ile yok edemezsin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.