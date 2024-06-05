Emekli ünlü hakem tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli ünlü hakem tutuklandı

Saadet zinciri soruşturmasında emekli Türk hakem Bülent Demirbilek gözaltına alındı

Ankara merkezli ve 21 ilde faaliyet gösteren "Smart Trade Coin" isimli sahte kripto para alım-satım platformu üzerinden dolandırıcılık yapan bu örgüte yönelik operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

YABANCI ÜLKEDE YATIRIM YAPILDI

Yüksek getiri vaatleriyle uluslararası bir saadet zinciri kuran bu şebeke, bu yöntemle 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık yapmıştır.

Ankara Siber Suçlar Birimi "Smart Trade Coin" isimli saadet zincirinin kuran dolandırıcılık şebekesini hakkında detaylı bir soruşturma yürüttü

127 KİŞİLİK ANA KADRO

Bu soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalarla ortak hareket eden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iki yıllık bir soruşturma sonucunda, ilk etapta belirlenen 3 bin şüpheli üzerinde inceleme yaptı. Yapılan tahkikat sonucunda örgütün 127 kişilik ana kadrosu belirlendi.

40 BİN KİŞİDEN PARA ALDILAR

Bu sisteme katılanların, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarından seçildiği ve şikayetçi olmamaları için önlemler alındığı tespit edildi.

Türkiye genelinde yürütülen bu faaliyetler sonucunda yaklaşık 40 bin kişiden para toplandı. Ayrıca, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bu dolandırıcılıktan etkilendiği ve toplanan paraların kripto para borsası üzerinden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Yüksek getiri vaatleriyle uluslararası bir saadet zinciri kuran bu şebeke, bu yöntemle 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık yapmıştır.

Bu olayların ardından Aşkım Kapışmak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

HAKEM BÜLENT DEMİRBİLEK'TE GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, Ankara'daki siber suçlar birimi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında FIFA kokartlı hakem Bülent Demirlek'in de olduğu belirlendi.

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