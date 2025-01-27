Emekli vatandaş: Hiç yemediğimiz gün oluyor

Emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek maaş zammının yüksek enflasyon kısır döngüsüne neden olacağına” yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Osman Öz, “Hiç yemediğimiz gün oluyor. Un çorbasıyla idare etmeye çalışıyoruz. Ayda bir sefer bazen belki tavuk alıyorum. Onun suyuyla 5-6 gün çorba yapıp öyle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Benim aldığım maaşı 1 dakikada yiyenler var” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz” sloganıyla dün Okmeydanı Anadolu Parkı’nda çadırlı ve “küçük tencereli” eylem yaptı. Eyleme katılan emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüksek maaş zammının yüksek enflasyon kısır döngüsüne neden olacağına” yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Osman Öz, “Emekli maaşıyla değil, ara sıra işe gitmeme rağmen geçinemiyorum. Benim ev kiram, emekli maaşımın 1,5 katı. Nasıl geçinecek emekliler? Hiç yemediğimiz gün oluyor, yemin ediyorum oluyor. Un çorbasıyla idare etmeye çalışıyoruz. Benim evime ayda bir sefer bile et girmiyor. Ayda bir sefer bazen belki tavuk alıyorum. Onun suyuyla 5-6 gün çorba yapıp öyle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Benim aldığım maaşı 1 dakikada yiyenler var” dedi.

“İSTANBUL’DA EK ÇALIŞMASAM YAŞAYAMAM”

Emekli hemşire Emine Meriç, “30 yıllık emekliyim. 30 yıldır da ek olarak özel hastanelerde, özel hastalarda çalışıyorum. Emekli maaşıma baktım, bir gün önce 2 bin TL fark yatmış. Olsa da olur, olmasa da olur. 2 bin lira hiçbir zaman beni ferahlatmaz. Zam olduğu zaman enflasyonun yükseleceğini söylüyorlar. Bunu yükseltmeden de olabilir. Bazı hükümet giderleri, bazı devlet giderlerinde tasarrufa gidilebilir. Yurt dışında görüyoruz bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar metrolarla gidiyor. Özel uçaklarla, özel araçlarla değil. Bazı tasarruflar yapılabilir. Emekliye buradan bir pay ayrılabilir. Ben İstanbul’da ek çalışmasam yaşayamam. İstanbul’dan gitmem lazım. Ev kiraları almış başını gidiyor” diye konuştu.

“ARTIK BU SÖZLERE KARGALAR GÜLÜYOR”

Zeki Altınbıçak da “Artık bu sözlere kargalar gülüyor. Bizi hakikaten çok cahil görüyor herhalde. Türkiye’nin nimetleri, varlıkları o kadar çok ki bir bu kadar emekliyi daha besler aslında ama maalesef israf çok. Elin Avrupalısı geliyor buraya, tatilini yapıyor beş yıldızlı otelde. Ben burada Akbil'e 10 lira para koydum da öyle geldim. Bir çay olmuş, sıradan kahvelerde 15 lira. 50-60 liraya olan yerler de var” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN. MUTFAK YANIYOR”

DİSK Emekli-Sen Şişli ve Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Karakazan, “Cumhurbaşkanımızın söylediği bu sözlere çocuklar bile inanmıyor artık. Enflasyon nasıl yükseliyormuş? Yani emeklilere verdiği zamla mı yükseliyormuş? Yazıklar olsun. Üzülüyoruz. Mutfak yanıyor. Bir gelsin, halkın içine bir girsin. Ailelere, hanımlarımıza bir sorsun. Mutlak nasıl kaynıyor? Cumhurbaşkanımızın eşi, ‘Lokmaları küçültün’ diyor. Acaba kendileri küçültüyor mu, bir sormak lazım. Enflasyon, zenginlere verilen paralarla yükseliyor. 25 senedir çalışmış bu emeklinin hakkını yiyenler utansınlar. Bizler sokağa düştük. Barınamıyoruz diyoruz, geçinemiyoruz diyoruz” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLER, PARKLARDA BARINMA SORUNU YAŞAYACAKLAR"

Hasan Kızılyatak da 15 yıldır emekli olduğunu belirterek “Emekliye yüzde 15 enflasyon zammı yapıyor. Devlet, halkından yüzde 40-45 vergi alıyor. Çok basit. Devlet kendisi tasarruf yapacak önce. Ne yapacak? Sarayın giderlerini azaltacak. Diyanet’in o kadar büyük bir bütçesi var ki, Diyanet’e giden bütçenin bir kısmını emekliye ayıracak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere’den, faiz baronlarından para arayacağına önce gelecek, Türkiye’de emeklilerin yaşam şekillerine bakacak. Emekli gerçekten zor durumda. İleriki yıllarda emekliler, parklarda barınma sorunu yaşayacaklar” diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hafta sonu partisinin Malatya İl Kongresinde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda ciddi mesafe alındığını, mücadeleyi başarıyı ulaştırabilmek için halkın güçlü desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtmiş, herkesten hem dirayet hem de destek beklediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, el birliğiyle bu mesele çözüldüğünde dar gelirlilerin beklentilerini karşılayacak adımların kalıcı ve etkili şekilde atılmasının daha kolay olacağını ifade ederek, "Aksi takdirde yüksek maaş zammı, yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir. Malatyalı kardeşlerimden bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara, bizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını bekliyor, sizlere sonuna kadar güveniyorum" demişti.