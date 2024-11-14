Emekli vatandaş isyan etti: 250 gram kıymayı kartla alıyorum

CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın esnaf ziyareti sırasında emekli elektrik mühendisi bir vatandaş ekonomiye isyan etti.

Elektronik mühendisi olan bir vatandaş, ülkedeki ekonomi sorunuyla ilgili konuştu.

Halk TV'deki habere göre emekli maaşının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaş, 250 gram kıymayı bile kredi kartı ile almak zorunda kaldığını söyleyerek şikayet etti.

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Elektronik mühendisiyim ben. İstanbul'da yaşıyordum daha sonra taşındım. Büyük firmalarda çalıştım. Ancak aldığım emekli maaşı ne kadar biliyor musunuz? 23 bin 483 lira. Ben 99 yılına kadar, 2019 yılına kadar devlete ödediğim SSK primi miktarım 1 milyon 660 bin lira.

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"KIYMAYI BİLE KREDİ KARTIYLA ALDIM"

Bana 1 milyon 660 bin lira paramı verseydi beni emekli etmeseydi 2019'da ben o gün 5 tane daire alıyordum. Bugün onları 10 bin liradan kiraya verseydim 50 bin lira maaş alıyordum. Ama ben bugün 23 bin 500 lira aldım.

Yıldız Üniversitesi elektronik haberleşme mühendisliğinden mezunum ben. Memur çocuğuyum. Çalışarak okudum. Ama şu anda 250 gram kıyma aldım ben onu da kredi kartıyla ödüyorum.