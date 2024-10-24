Emekli vatandaş: Krediyle balık alıyoruz, herkes bilsin bunu

Edirne’de emekliler balık fiyatlarının artmasından dolayı balık almakta güçlük çektiklerini ifade etti. Emekli Nuh Topçu, evine balık almak için kredi kartını kullandığını söyledi.

“BAKARAK GEÇİYORUZ”

Topçu, şunları kaydetti:

“Sadece vatandaşın, emeklinin alabileceği bir şey değil. Ama mecbur, doktor tavsiyesi. ‘Balık ye’ dediği için almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu. Balık hem de çok lüks oldu. Geçen gün şurada Bulgarlar geliyor, abimiz hemen koştu. ‘Ne istersin levrek mi, tava mı, kalamar mı? Bize hiç kimse sormuyor. Bakarak geçiyoruz.”

“2 TANE BALIK ALDIK, 15 GÜN YİYEBİLECEĞİZ”

Emekli Havva Topçu da, “Ülke çok pahalı, ben emekli memurum. Kartla alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız her şey borç. Fiyat çok uçuk. 2 tane balık aldık, 350 lira. Onu böleceğiz, 15 gün yiyebileceğiz” diye konuştu.