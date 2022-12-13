Geçinemeyen emekli vatandaş sokak ortasında ağladı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, geçinemediğini söylerken gözyaşlarını adeta tutamadı.

Emekli bir vatandaş, "Vallahi ben 3.500 alıyorum para yetmiyor." dedi.

Muhabirin "Geçinemiyor musunuz?" sorusu üzerine Emekli vatandaş, "Geçinemiyorum, gerçekten olmuyor... Bizi yaktılar." diyerek ağladı.

Şanlıurfa'da yapılan sokak röportajında, emekli vatandaş öylesine dolmuştu ki sözlerini tamamlayamadan ağlamaya başladı. O anlar adeta yürekleri dağladı.

Muhabirin, "Asgari ücrete zam geliyor ve aynı zamanda diğer ürünlere de zam geliyor, nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt veren emekli vatandaş, “Ben 3500 TL alıyorum, para yetmiyor, geçinemiyoruz” dedikten sonra cümlesini tamamlayamadı.

Gözlerinden yaşlar süzülen vatandaş, röportajı tamamlayamadan oradan uzaklaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.