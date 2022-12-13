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  • Geçinemeyen emekli vatandaş sokak ortasında ağladı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Geçinemeyen emekli vatandaş sokak ortasında ağladı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Ekonomik kriz vatandaşı isyan ettirirken, bir sokak röportajında geçinemediğini söylemeye çalışan emekli bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. O video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:42
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Emekli vatandaş sokak röportajında ağladı: Geçinemiyorum, gerçekten olmuyor

Geçinemeyen emekli vatandaş sokak ortasında ağladı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın
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Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. 

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, geçinemediğini söylerken gözyaşlarını adeta tutamadı. 

Emekli bir vatandaş, "Vallahi ben 3.500 alıyorum para yetmiyor." dedi.

Muhabirin "Geçinemiyor musunuz?" sorusu üzerine Emekli vatandaş, "Geçinemiyorum, gerçekten olmuyor... Bizi yaktılar." diyerek ağladı.

Şanlıurfa'da yapılan sokak röportajında, emekli vatandaş öylesine dolmuştu ki sözlerini tamamlayamadan ağlamaya başladı. O anlar adeta yürekleri dağladı. 

Muhabirin, "Asgari ücrete zam geliyor ve aynı zamanda diğer ürünlere de zam geliyor, nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt veren emekli vatandaş, “Ben 3500 TL alıyorum, para yetmiyor, geçinemiyoruz” dedikten sonra cümlesini tamamlayamadı.

Gözlerinden yaşlar süzülen vatandaş, röportajı tamamlayamadan oradan uzaklaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

 

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Boşşveeer
13.12.2022 10:36
Ağlatıp da gülenlere yazıklar olsun.  
 
DOĞRUSU..
13.12.2022 10:33
Sandıkta inşallah ağladığını hatırlarsın bidaha ağlamamak için  
 
Osman
13.12.2022 10:20
Secimlere az kaldı,alirsin 100 Tl promosyon,sorgulamadan verirsin oyunu bir yirmi sene daha harcarsın onu.Vicdan,hak,hukuk,manevi değerlerden zaten bihaber devam.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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