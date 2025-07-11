Emekli vatandaş tepkili: Kahkaha atasım geliyor, aç olduğum için atamıyorum!

Bir vatandaş, “Yıllarca ödediğimiz primleri sadaka olarak bize geri veriyorlar. Hükümettekilerin bir öğün yemeğine yeter mi bize yaptıkları zam?" diye sorarken, bir başka vatandaş “Mutlu bir azınlık var tepemizde, onları beslemek için böyle en altta sürünüyoruz. Yeter ki hanedan mutlu olsun, onlar iyi yaşasın, itibarlarından kaybetmesinler, biz sürünürüz. Sömür, sömür nereye kadar, insan biraz da vatanı düşünür” dedi. Bir başka vatandaş da "Çekilsin, gitsin. Yeter artık, bıktık. Aylığımız yetmiyor. Milleti perişan etti. Herkesi içeri dolduruyor... Ne bekliyor daha?" diye sordu.

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına enflasyon farkı oranında yapılacak olan artış yüzde 16,67 olarak belirlendi. Beyoğlu’nda kurulan Piyalepaşa Perşembe Pazarı’na alışverişe gelen vatandaşlara, yapılacak olan artışı yeterli bulup bulmadıkları soruldu. Artışı yetersiz bulduğunu belirten bir vatandaş, “Ne bu, çocuğun önüne mi veriyorlar? Her şeye yüzde 100 zam geliyor, emekliye vermiyorlar. Ayıp değil mi değil mi?” diye sorarken bir diğer vatandaş da, “Faturalarımıza yetmez. Onu kendileri kafasına göre yapıyor ama bir de halka soracaklar onu, yetiyor mu” dedi. Bir vatandaş, “Emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması lazım geçinmemiz için. Çok mağdur durumda emekli, ağlıyoruz yani. Bizi bu hale sokanlar utansın. Devletin her türlü imkanından yararlanıyorlar, alt tabakayı düşünmüyorlar” derken, “Millet gerçekten perişan” diyen bir vatandaş ise iktidarın vatandaşın sesini duymadığını söyleyerek, “Seçim zamanı geldiği zaman herkes dolaşıyor, bittikten sonra kimse yüzümüzü görmüyor” ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETTEKİLERİN BİR ÖĞÜN YEMEĞİNE YETER Mİ BİZE YAPTIKLARI ZAM?”

Emekli maaşlarına ilişkin, “Yıllarca ödediğimiz primleri sadaka olarak bize geri veriyorlar” diyen bir vatandaş yapılan artışa, “Hükümettekilerin bir öğün yemeğine yeter mi bize yaptıkları zam?” şeklinde isyan ederek şöyle konuştu:

“Mutlu bir azınlık var tepemizde, onları beslemek için böyle en altta sürünüyoruz. Yeter ki hanedan mutlu olsun, onlar iyi yaşasın, itibarlarından kaybetmesinler, biz sürünürüz. Onları doyurabilirsek ne mutlu bize. Bu vatanın sahibi biziz, ama bizi süründürüyorlar. Vatandaş devlettir, onlar devlet değil hükümet. Vatandaş bunun ayrımını yaptığı zaman kendimize geleceğiz... Ormanları koru, çocukları koru, dağları koru, seçtiğimiz başkanları koru, yeter artık. Biz korumak zorunda mıyız her şeyi?.. Sömür, sömür nereye kadar, insan biraz da vatanı düşünür. Az bir şey de vatandaşı düşünün, bu ülkeyi düşünün”

"BENİM DE KAHKAHA ATASIM GELİYOR; AÇ OLDUĞUM İÇİN ATAMIYORUM MAALESEF"

Öte yandan, geçtiğimiz gün TBMM'de emekliye zam talebinin görüşüldüğü anlarda AKP sıralarından kahkaha sesleri yükselmişti. Durumunu “Bu sürünmek, geçinmek değil” şeklinde ifade eden bir vatandaş, Meclis’te yaşanan olaya, “Benim de kahkaha atasım geliyor. Aç olduğum için atamıyorum maalesef. Tok olsam iyi kahkaha atarım” şeklinde tepki gösterdi.

VATANDAŞLARIN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

Bir vatandaş: Sorma. Kiradayım, düşe kalka anca (geçiniyorum). Yetmiyor. Kiraya veriyorsun, suya, elektriğe veriyorsun, bitti. Boşver, neyini anlatayım sana. Bu kadar pazarın içinden hiçbir şey alamadım, para yok çünkü.

"HERKESİ İÇERİ DOLDURUYOR"

Bir vatandaş: Çekilsin, gitsin. Yeter artık, bıktık. Aylığımız yetmiyor. Milleti perişan etti. Herkesi içeri dolduruyor. Korkuyoruz konuşurken, herkesi doldurdu. Ne bekliyor daha?

Bir vatandaş: Az ama demek ki bu konu böyle yapılabiliyor ülke için. Bana verse, vermeden alıyor pazarcılar elimizden.

Hikmet Atalay: Şu durumda az. Hiç olmazsa (yüzde) 25-30 olması lazım.

"DAHA ZAMMI VERMEDEN DOĞALGAZA ZAM YAPMIŞ, ONA GİTTİ"

Şaziye Acer: Yapılsa ne olacak? Daha zammı vermeden, doğalgaza zam yapmış ona gitti. Bizi oyalıyorlar.

Bir vatandaş: Bu pahalılıkta o kadar aylıkla baştakiler 1 ay geçinsinler, biz de ona göre birşey demeyelim. Ne artırıyorlar ne birşey ediyorlar, işte böyle insanla dalga geçiyorlar.

Sadık Kaya: Onların oturduğu yerde ekonomi iyi gidiyor. Ekonomi iyi gidiyor da, cebimizde paramız yok.

Bir vatandaş: Şu an biz memnunuz ama olmayanlar da var. Bize iyi çok şükür yetiyor.

Bir vatandaş: Ne memnunu? 15 bin lirayla neyin memnuniyeti.

"KENDİLERİ KAFASINA GÖRE YAPIYOR AMA BİR DE HALKA SORACAKLAR ONU, HALKA YETİYOR MU"

Bir vatandaş: Hiç memnun değiliz hayatımızdan, görüyorsun ortalığın halini. (Yüzde 16,67’lik artış) bizim faturalarımıza yetmez. Onu kendileri kafasına göre yapıyor ama bir de halka soracaklar onu, halka yetiyor mu. (Ekonomi) hiç iyiye gitmiyor, hala da kötüye gidiyor. Kandırmaca. Biz artık inanmıyoruz. Hiçbir şeye inanmıyoruz, inanacak birşey yok ki, neyine inanalım?

Bir vatandaş: 20 senedir kandırıyorlar bizi. 20 senedir hangi dedikleri geldi ki yerine. Daha kötüye gitti, daha da kötüye gidiyoruz. Niye böyle pul oldu bizim paramız? İyi yönetilmiyoruz, ondan.

Bir vatandaş: Ne yaparsanız yapın olmuyor maalesef.

"ONU DA VERMESİN..."

Bir vatandaş: Onu da vermesin...

Sema Bayram: Bu enflasyona göre kesinlikle yeterli değil. Durumlar kötü. Emekli yaşamıyor gibi bir şey zaten.

Bir vatandaş: Adam ölüyor vaziyette, tekrar işte çalışıyor. Kim geçinmiş emekli maaşıyla, 10 küsur lirayla... Çok yapılmış, yarısını alsınlar. Hatta hepsini alsınlar.

Pazarcı esnafı: Fiyatlar gayet uygun aslında ama millet hep en düşüğünü arıyor.

"AZ HARCASINLAR BİRAZ...BİR EVDE 4 KİŞİ VAR, 4 TELEFON VAR..."

Yeter Urgaç: (Yüzde 16,67’lik artışı) güzel değerlendiriyorum. Az harcasınlar biraz. Bir evde 4 kişi var, 4 telefon var... Az harcasınlar. Alım gücü düşmedi. Bütçeye göre alırsın. Yok yerlere para çok gidiyor, fuzuli yerlere gidiyor. Devletimizin hiçbir kabahati yok.