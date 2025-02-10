Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Ve ödeme tarihleri belli oldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Taban aylığa yapılan iyileştirme ile birlikte emeklilere ödenecek 1969 TL’lik fark henüz hesaplara geçmedi.

1 MİLYON 980 BİN EMEKLİ TABAN AYLIĞI ALIYOR!

1 milyon 980 bin civarında emekli 12 bin 500 TL taban aylığı alıyordu. Peki en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasının ardından fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİLERİN MAAŞ TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR?

2008 yılında 55510 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplandı. Burada özellikle SSK ve Bağ-Kur’lularımız emekli oldukları zaman emekli tahsis numaralarının son hanesine göre ödeme almaktadırlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Genel olarak ayın 17’si ile 28’i arasında ödemeler yapılmaktadır. Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler. Biraz daha detay vermek gerekirse;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır ken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

ÖDEMELER BU AYKİ MAAŞ TAKVİMİNDE Mİ OLUR YOKSA ÖNCE YATIRILIR MI?

Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman buna benzer uygulamalarda genelde emekli maaşına ilave olarak yatırıldığını gözlemlemekteyiz. Ama bu öncesinde yatırılmaz anlamına gelmemektedir. Daha öncesinde ödenme durumu tabi ki olabilir. Bununla ilgili yasal bir düzenleme mevcut değildir.

Tahminlerim doğrultusunda Şubat maaşı, ocak ayındaki fark ödemesini de eklersek 16.438 TL olarak yatacak. Sonraki süreçte ise mart ayı ile haziran ayı arası 14.469 TL aylıkların ödeneceğini söyleyebiliriz.”