Emekli vatandaştan flaş açıklama: Emekli olduğumda maaşımla 22 gram altın alıyordum şimdi 6 gram alıyorum

Osmaniye'de emekli bir vatandaş "Biz duman olduk yani alım gücümüz sıfır oldu. 2007 yılında emekli olduğumda maaşımla 22 gram altın alıyordum şimdi 6 gram falan alıyorum" dedi. Bir başka emekli ise "Bekleyecek bir şey yok ne bekleyelim? Verecekleri en fazla 15 bin lira. Emeklinin sonu mezar. Mezara kadar böyle" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de emekliler yeni yılda maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getidiler. Emekli bir vatandaş, şöyle konuştu:

"2007'de emekli oldum ben, 2007'de ilk emekli maaşım asgari ücretin iki katıydı şimdi asgari ücretin altında kaldı bizim maaşımız, yani 17 bin 2 liranın bile altında kaldı. Bize verilecek olan yılbaşında ocağın üçünde TÜİK'in açıklayacağı aylık enflasyon 1.54 diyorlar, 2 olsa 17, yüzde 16,54 falan zam gelir. O da hiçbir şey. Biz duman olduk yani alım gücümüz sıfır oldu. 2007 yılında emekli olduğumda maaşımla 22 gram altın alıyordum şimdi 6 gram falan alıyorum. Alım gücümüz falan düştü. Durum iyi değil. Beklentimiz iktidar bize bir düzenleme yaparlar mı, intibak yasası gibi, ondan sonra maaşımıza bir seyyanen zam gibi yaparlarsa biraz insanca yaşamaya çalışırız. Yoksa şimdi durumumuz kötü. Pazara da gidemiyoruz, lokantaya da gidemiyoruz. Durumumuz hiç iyi değil."

"VERECEĞİ İKİ BİN LİRA"

Başka bir emekli "Emekliyim aldığım maaş 12 bin 500, vereceği de iki bin lira. Üç bin lira vermez. Çoluğu çocuğu olanlara da Allah yardım eylesin, kirada oturanlara da" dedi.

Bir başka emekli ise "Aldığımız 12 bin 500 lira neye yarıyor ki? Bekleyecek bir şey yok ne bekleyelim? Verecekleri en fazla 15 bin lira. Emeklinin sonu mezar. Mezara kadar böyle" diye konuştu.

"EVE VARMADAN PARA BİTİYOR"

Başka bir emekli "Eve varmadan para bitiyor. Beklentim 30 bin lira olmalı en azından. Çok zorlanıyorum ben iki kişiyim yine geçinemiyorum. Ne olur? uçuruma gideriz mezarlığa" şeklinde konuştu.

Başka bir emekli de "12 bin 500 lira ile geçinemeyenler had safhada. Benim kira sorunum yok ama kendim değil toplum olarak düşünmemiz gerekiyor. Asgari ücretin altında olmaması lazım, en az en düşük maaş yani en düşük" ifadelerini kullandı.