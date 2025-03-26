Emekli vatandaştan ikramiye isyanı: Bayram şekeri bile alamayız!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerinin yetersizliğinden şikayet eden Artvinli emekliler, konuştu.

Başka bir emekli "Aldık ama nerede yiyeceğimizi düşünüyoruz. Evet, eksik yatmış. 3 bin lira aldım. Kardeşim, işte yarım saat önce bankadan aldım. 4 bin lira zaten az, bizimki de devede kulak derler ya, işte bize öyle. Nerede torunlara bayram harçlığı, bayram şekeri alabilecek miyiz kardeşim" diye konuştu.

''BAYRAM ŞEKERİ BİLE ALAMAYIZ''

Verilen parayla bayram şekeri bile alamayız diyen bir başka emekli, "Bayram şekeri bile alamıyoruz eve, henüz ben alamadım. Maaşla beraber alacağım varsa eğer. Ne çıkar abi 3 bin lirayla? Nerede o önceki bayramlar, bayramdı o zamanlar. Para, paralıktan çıktı, böyle bir şey olmaz. Ne olacak bilmiyorum, Allah kolaylık versin. İmamoğlu karşısına çıktı diye, bize de ikramiye vermiyorlar. Bu nasıl iştir, nasıl gidişattır kardeşim? Ve böyle giderse, umudum yok" dedi.

Bir başka emekli ise "3 bin lira yattı, kalanını 26’sında ödeyecekler diyorlar. Yetsin ya da yetmesin, işinize gelirse. İster alın ister almayın, bana zaten lazım değil. İkramiyeler onların olsun. Bana her zaman bayramdır. Cebinde parası olan için bayram her zaman bayramdır, olmayanın ise zaten ne bayramı ne de seyranı bellidir" ifadesini kullandı.

''NE BENİM MAAŞIMI ARTIRSIN, NE DE DİĞER TARAFI ARTIRSIN''

Emekli Alinaz Usta, "3 bin lira yatmış, hani 4 bin lira yatacaktı. Bitti artık her şey. O eski bayramlar vardı, işler şimdi hepten karıştı. Yani bana 20 de versen ne olur? Diğer taraftan gelen zamlar... Ben böyle bir şey görmedim. Bana veriyor 4 bin lira, diğer taraftan sürekli zam geliyor. Ne benim maaşımı artırsın, ne de diğer tarafı artırsın" dedi.