Emekli ve asgari ücretlilerin zam oranı şimdiden sızdırıldı. "Çıkar bakayım cep telefonunu" diyenler şoke olacak

Orta Vadeli Program (OVP) ile 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 29-30 olarak açıklandı. Bu oran, emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaş zamlarını şekillendirdi. Ancak, uzmanlar bu artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalacağını belirtiyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında, resmi zam oranlarının vatandaşın geçim sıkıntısını hafifletemeyeceğini vurguladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025’in ilk yarısında yüzde 16,67 zam yapılmıştı. 2026 Ocak’ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12 artış öngörülüyor. Böylece en düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye yükselecek. Örneğin, 20.000 TL maaş 22.400 TL’ye, 30.000 TL maaş 33.600 TL’ye, 50.000 TL maaş ise 56.000 TL’ye çıkacak. Memurlar için toplu sözleşme zammı yüzde 11, enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 18,5 artış bekleniyor.

Ayrıca memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen zam uygulanacak. Asgari ücretin ise yüzde 20 artışla 26.500 TL civarına ulaşması tahmin ediliyor. Ancak İstanbul’da kiraların 25.000 TL’yi aşması, bir paket sigaranın 100 TL’ye, 1 kilo etin ise 1.000 TL’ye dayanması, bu zamların alım gücünü koruyamayacağını gösteriyor. Erdursun, hükümetin gerçek yaşam koşullarını dikkate alarak daha yüksek zamlar yapması gerektiğini ifade etti.

Emekliler, “Çıkar bakayım telefonunu” diyerek ekonomiyi savunanların şimdi iktidarı eleştirdiğini, ancak geçim derdinin değişmediğini söylüyor. Uzmanlar, artan gıda, barınma ve sağlık giderleri karşısında bu zamların yetersiz kalacağını, sosyal desteklerin artırılması gerektiğini vurguluyor.