Emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ortaya çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'daki toplantısı sızdı

Gazeteci Erdal Sağlam, hükümetin yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapmayı planladığını ileri sürüldü.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 15-20 ZAM

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Karahan, geçen ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katıldı ve sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı. Yatırımcıların, yılbaşında asgari ücret, çalışanlar ve emeklilere yapılacak zam oranları hakkında sorular sorduğu belirtildi. Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların yüksek olduğunu, bu nedenle asgari ücretli ve diğer çalışanların bu yıl enflasyon farkı alamayacaklarını söyledi. Karahan’ın, yabancı yatırımcılara yılbaşında yüzde 15-20 zam yapılacağını söylediği iddia edildi.

Karahan ayrıca, 2025 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 14, enflasyon koridorunun üst sınırının ise yüzde 21 olduğunu hatırlatarak, “Biz de hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Yılbaşı zamları yüzde 15, en fazla yüzde 20 oranında olacak” dedi.