Emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ortaya çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'daki toplantısı sızdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ortaya çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'daki toplantısı sızdı

Gazeteci Erdal Sağlam, hem 10 Haber’deki köşesinde hem de Mesele Ekonomi Youtube kanalında önemli iddialarda bulundu.

Gazeteci Erdal Sağlam, hükümetin yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapmayı planladığını ileri sürüldü.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 15-20 ZAM

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Karahan, geçen ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katıldı ve sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı. Yatırımcıların, yılbaşında asgari ücret, çalışanlar ve emeklilere yapılacak zam oranları hakkında sorular sorduğu belirtildi. Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların yüksek olduğunu, bu nedenle asgari ücretli ve diğer çalışanların bu yıl enflasyon farkı alamayacaklarını söyledi. Karahan’ın, yabancı yatırımcılara yılbaşında yüzde 15-20 zam yapılacağını söylediği iddia edildi.

Karahan ayrıca, 2025 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 14, enflasyon koridorunun üst sınırının ise yüzde 21 olduğunu hatırlatarak, “Biz de hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Yılbaşı zamları yüzde 15, en fazla yüzde 20 oranında olacak” dedi.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi
Trump İsraillilere söz verdi: Hepsini sınır dışı edeceğim
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi Spor
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi
Trump İsraillilere söz verdi: Hepsini sınır dışı edeceğim Dünya
Trump İsraillilere söz verdi: Hepsini sınır dışı edeceğim
Maliye'den yeni düzenleme! 'Borcum var mı?' diye sorgulayan ücret ödeyecek Ekonomi
Maliye'den yeni düzenleme! 'Borcum var mı?' diye sorgulayan ücret ödeyecek
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'den yeni kılık kıyafet kararı: Artık böyle giyinmek yasak Gündem
MEB'den yeni kılık kıyafet kararı: Artık böyle giyinmek yasak
TOKİ'den 10 bin TL taksitle ev alma fırsatı: Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz Ekonomi
TOKİ'den 10 bin TL taksitle ev alma fırsatı: Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz