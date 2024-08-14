Emekli ve eşine bedava oldu. SGK ve Bakanlık kararı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli ve eşine bedava oldu. SGK ve Bakanlık kararı açıkladı

Bakanlık ve SGK arasında yapılan anlaşma kapsamında, emekli ve eşlerine bu uygulama tamamen ücretsiz hale geldi.

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