Emekli ve memurların alacağı enflasyon farkı bugün belli oluyor. Bir ekmeğin hesabını yapar hale getirildiler

Emekli ve memurların alacağı enflasyon farkı bugün belli oluyor. Bir ekmeğin hesabını yapar hale getirilen emekliler tüm ümidini yapılacak zamma bağlamış durumda. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 geldi. Aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 1.5-2 arasında olacağı tahmin deliyor. Ekonomistlerin beklentilerine göre, aralık enflasyonu yüzde 1,61 olursa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,42 olacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Bu durumda emekliler yüzde 16,42 enflasyon farkı alacaklar. Bu, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilerin derdine derman olmayacak. Çünkü yeni yılın ilk gününden başlayan zam bombardımanı aralıksız sürüyor. Her geçen gün vatandaşın alım gücü daha da düşüyor.

Memur ve memur emeklileri, Temmuz'da yüzde 10 sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan fark kadar zam yapılacak. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmeden doğan yüzde 6 zam eklenecek. Tahminlere göre, enflasyon farkı yüzde 5,83 olacak ve memur maaş zam oranı yüzde 12,18 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, zam oranlarının belirsizliğini artırıyor.

Temmuz'da en düşük memur maaşı 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12,18 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 43 bin 948 liraya çıkacak. Eğer zam yüzde 13 olursa, bu rakam 44 bin 270 liraya yükselecek.

Benzer şekilde, temmuzda en düşük memur emekli maaşı 17 bin 587 liraya çıkmıştı ve aynı senaryoda, bu maaş 19 bin 729 liraya, yüzde 13 zamla 19 bin 873 liraya çıkacak. En düşük emekli maaşı ise temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti ve ocak ayında bu rakamın 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında olması bekleniyor.

Bu zamlar, ekonomik koşulların zorluğunda bir nebze rahatlama sağlasa da, uzun vadeli ekonomik istikrar için daha fazla adım atılması gerekiyor. İşçi ve memurlar, yeni yılda ekonomik refahı destekleyecek daha kalıcı çözümler bekliyor.