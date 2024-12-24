Emekli ve memurların zam oranları güncellendi. İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye’de 2025 yılına girerken memur ve emekli maaşlarına gerçekleşecek zamlar belli olmaya başladı. Asgari ücretin belirlenmesinden sonra, 2025 yılının ocak ayında uygulanacak memur maaş artışları için son bir veri olan Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak tarihinde Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak ve bu oranla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

Memurlar, 6 aylık enflasyon farkı ile beraber 2025 yılında maaşlarına önemli bir artış alacak. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ile memur maaşlarına %10’luk bir artış yapılırken, Ocak ayında bu oran %6 olarak belirlendi. Fakat Aralık ayı enflasyonu ile beraber maaşlarda ek bir zam gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Aralık ayında enflasyon oranının %1,72 olması bekleniyor. Bu da 6 aylık enflasyon farkının %16,54 olarak gerçekleşmesini ve memurlara yapılacak maaş artışlarının %12,31’e kadar çıkmasını öngörüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR 34 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Sözcü'nün haberine göre, yeni maaş artışlarıyla beraber en düşük memur maaşının 34 bin TL'yi aşması bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşı da %16,54’lük bir artışla 20 bin TL’ye yaklaşacak. Fakat emekli memurların maaşları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 4-5 puan daha düşük olacak.

MESLEK MESLEK MAAŞLAR

Yeni maaş artışları ile birlikte meslek gruplarının maaşlarında da önemli bir artış yaşanacak. İşte 2025 Ocak ayında meslek gruplarına yapılacak maaş artışları:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.853 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL → 64.440 TL → 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL → 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL → 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL → 63.094 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Emekli maaşlarına da büyük bir artış yapılacak. İşte bazı emekli maaşları:

Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 71.817 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 63.565 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.944 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.528 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.879 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL → 29.580 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.618 TL

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL → 21.264 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.717 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.799 TL

İmam Hatip: 26.568 TL → 29.838 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.838 TL