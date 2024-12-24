Emekli ve memurların zam oranları güncellendi. İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye’de 2025 yılına girerken memur ve emekli maaşlarına gerçekleşecek zamlar belli olmaya başladı. Asgari ücretin belirlenmesinden sonra, 2025 yılının ocak ayında uygulanacak memur maaş artışları için son bir veri olan Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak tarihinde Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak ve bu oranla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.
Memurlar, 6 aylık enflasyon farkı ile beraber 2025 yılında maaşlarına önemli bir artış alacak. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ile memur maaşlarına %10’luk bir artış yapılırken, Ocak ayında bu oran %6 olarak belirlendi. Fakat Aralık ayı enflasyonu ile beraber maaşlarda ek bir zam gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Aralık ayında enflasyon oranının %1,72 olması bekleniyor. Bu da 6 aylık enflasyon farkının %16,54 olarak gerçekleşmesini ve memurlara yapılacak maaş artışlarının %12,31’e kadar çıkmasını öngörüyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR 34 BİN TL'Yİ GEÇECEK
Sözcü'nün haberine göre, yeni maaş artışlarıyla beraber en düşük memur maaşının 34 bin TL'yi aşması bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşı da %16,54’lük bir artışla 20 bin TL’ye yaklaşacak. Fakat emekli memurların maaşları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 4-5 puan daha düşük olacak.
MESLEK MESLEK MAAŞLAR
Yeni maaş artışları ile birlikte meslek gruplarının maaşlarında da önemli bir artış yaşanacak. İşte 2025 Ocak ayında meslek gruplarına yapılacak maaş artışları:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 64.872 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.849 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 59.046 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 53.280 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 65.222 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 59.021 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 74.320 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.853 TL
Mühendis 1/4: 58.957 TL → 64.440 TL → 72.372 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 47.046 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL → 96.217 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 63.496 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL → 55.212 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL → 63.094 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI
Emekli maaşlarına da büyük bir artış yapılacak. İşte bazı emekli maaşları:
Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 71.817 TL
Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 63.565 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.944 TL
Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.528 TL
Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.879 TL
Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL
Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL
Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL → 29.580 TL
Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.618 TL
Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL → 21.264 TL
Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.717 TL
Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.799 TL
İmam Hatip: 26.568 TL → 29.838 TL
Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.838 TL