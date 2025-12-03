Milyonlarca emekli ve memurun gözü TÜİK'in bugünkü enflasyon açıklamasına çevrildi.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olarak belirlendi. Emekli maaşını belirlenmesi için 2 aylık veri kaldı. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 olurken, memurlarda ise bu oran yüzde 16,56 olarak hesaplanmıştı.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN 5 AYLIK ZAM ORANI

Peki 5 aylık hesaplamalarda; Emekli ve memur maaş zam oranı ne çıktı? İşte hesaplamalar...

Buna göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 11,20 zammı kesinleşti. Net rakam aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Mevcut 5 aylık veri ışığında en düşük emekli maaşı yüzde 11,20 oranında zam ile 18 bin 772 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 17,55 olarak hesaplandı.

Ayrıca iktidar tarafından uygun görüldüğü takdirde seyyanen zam ile bu rakamlar değişebilir.

*Editoryal not

MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE MAAŞ TAHMİNİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltmişti. TCMB tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkarmıştı.

5 aylık enflasyon yüzde 12,20 olarak ortaya çıktı. Ekonomistlerin tahminlerinde; Aralık ayında yüzde 1,11 oranında enflasyon gerçekleşirse yüzde 13,31 oranında 6 aylık veri ortaya çıkacak. Bu enflasyon oranına göre; en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkmış olacak.