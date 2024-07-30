Emekli Yargıtay Üyesi geçinemiyorum dedi TÜİK'in yakasına yapıştı! Milyonlarca lira ödemek zorunda kalabilir

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Emekli Yargıtay Üyesi geçinemiyorum dedi TÜİK'in yakasına yapıştı! Milyonlarca lira ödemek zorunda kalabilir

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK açıkladığı enflasyon verilerini düşük buldu. Çilesiz, geçinemediğini belirterek, kuruma dava açtı.

Gazeteci Erdoğan Süzer’in haberine göre Emekli Yargıtay 7. Ceza Dairesi Eski Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açıklanan düşük enflasyon verileri nedeniyle geçinemediğini belirterek TÜİK’e karşı dava sürecini başlattı.

Çilesiz, emekli aylığına düşük zam yapıldığı için maaşının eridiğini belirterek ve TÜİK’ten enflasyon verilerinin düzeltilmesini talep etti.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, Çilesiz’in başvuru dilekçesini TÜİK’e iletti ve 30 gün içinde yanıt verilmemesi halinde dava açacaklarını ifade etti.

Çilesiz, 1 Ocak-30 Haziran 2024 dönemine ait son 6 aylık enflasyonun yeniden hesaplanarak kendisine bildirilmesini talep ediyor.

Müvekkilinin bu ücretlerle geçinemez hale geldiğini ifade eden Ankara Barosu avukatlarından Gündoğan, “TÜİK enflasyonu düzeltmez ya da 30 gün içerisinde yanıt vermezse idare mahkemesine dava açacağız.” dedi. 7 Eylül’de sona ereceğini belirten Gündoğan, “60 gün içinde TÜİK’e başvuru yapmayan dava açma süresini kaçıracak. TÜİK’e menfaati olan herkes dava açabilir” diye de ekledi.

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