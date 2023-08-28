Emekli zammında masada 3 formül var. Ay sonunu bırakın ortasını bile getiremiyorlar

Erdoğan'ın emekli maaşların zam için çalışmaların yapıldığını açıklamasıyla kulisler hareketlendi. Masada emekli maaş zammı için 3 farklı formülün masada oluğu iddia edildi.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; emekli zammı için 3 formül masada.
İlk formül olarak 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artışla emekli maaşlarına zam yapılması masada.
İkinci bir seçenek olarak ise refah payı yani enflasyon oranının üzerinde bir artış kulislerde konuşuluyor.
Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Söz konusu düzenleme hayata geçerse ocak ayının beklenmesi de gerekmeyecek.
Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilinecek.
'TABAN MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENSİN' ÖNERİSİ
Konuşulan son formül ise emekli taban maaşının yeniden belirlenmesi.
Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaşın yükseltilebileceği de belirtiliyor. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olacak.