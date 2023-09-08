Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaş ve zam tahmini de değişti. Refah payı ve ilave zam oranları da gündemde.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 1

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 2

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 3

Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 4

Memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 5

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 6

TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 7

Ayrıca 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7.500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 8

Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira olacak.

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Emekli zammında masadaki formülleri yandaş medya sızdırdı 9

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

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