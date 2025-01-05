Emekli zammında yeni oranı verdi! Özgür Erdursun: Her şey yeni başlıyor

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklilerini % 11.54 , SSK ve Bağ Kur emeklilerine de % 15.74 oranında bir enflasyon farkı çıktı. Ancak SGK uzmanları emeklilere verilecek zam oranlarının bu rakamlarda kalmayacağını söylüyor. Emeklileri sevindirecek rakam ise Özgür Erdersun'dan geldi.

Youtube üzerinden açıklamalar yapan Özgür Erdursun "Bu enflasyon farkı ile beraber emekli aylıklarını kaç lira oldu? Aynı zamanda refah payı verilir mi? Verilirse kaç lira yüzde kaç oranında verilir? Aylıklarını kaç liraya çıkar? En düşük emekli aylığı olan 12.500 lirada nasıl bir gelişme olur?" sorularına yanıt verdi.

HAFTAYA YENİ RAKAMLAR KESİNLEŞECEK

"Önümüzdeki hafta zaten hükümet yetkilileri bu konularla ilgili açıklamalar da yapacaklar ve en düşük emekli aylığı ve diğer emekli aylıkları kaç lira olacak önümüzdeki hafta netleşecek." diyen Özgür Erdursun emekli aylıkları ile ilgili enflasyon rakamları açıklansa da zamlı maaşlar için sürecin yeni başladığını söyledi ve yeni bir zam oranı verdi.

"REFAH PAYI VERİLİR"

Emekli aylıklarında söylenen oranların netleşmediğini söyleyen Erdursun gelecek hafta yeni rakamların konuşulacağını ve hatta bir miktar refah payı da verilmesini beklediğini söyledi.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE KAÇA ÇIKARTILABİLİR?

Emekli zamlarının en fazla yüzde 25'e çıkarılabileceğini söyleyen Erdursun, "Yüzde 11.54 olan memur emeklilerine yapılacak artış öncelikle SSK ve Bağ Kur emeklilerine yapılacak olan enflasyon farkı olan yüzde 15.75'e eşitlenir ve sonrasında bu oranlar yüzde 20'e tamamlanır diye düşünüyorum. Fakat çok fazla tepki olursa yüzde 25'e kadar tamamlanabilir diyebilirler. En yüksek ihtimal bence yüzde 25. " diye konuştu.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ KAÇ LİRA ALACAK?

Kök aylığı zam sonrası 12.500 liranın altında kalan emeklilerin maaşının 12.500 liraya tamamlandığını hatırlatan Erdursun hangi aylık diliminde olan emeklinin maaşının kaç liraya çakacağını şu rakamlarla anlattı.

Mesela 8.000 lira kök aylığınız varsa 9260 lira olacak. Yani 12.500 yine altında kalıyor 9.000 lira kök ayığı olan birisine % 15.75 verildiği zaman 10.417 lira oluyor. Yine 12.500 liranın altında...

12.000 bin lira 13.890 liraya,

13.000 lira 15.047 liraya,

15 bin 17.267 liraya,

20 bin liraya 23.150 liraya,

25.000 lira 28.938 liraya,

30.000 lira 34.725 liraya,

35.000 lira da 40.512 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRAYA ÇIKARSA NE OLUR?

Özgür Erdusnu en düşük emekli maaşı konusunda "Ancak en düşük emekli aylığı hala 12.500 lira. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenleme yapılırsa şayet 15.000 liraya çıkarsa, baktığımız zaman bugün kök aylığı en düşük 12.500 lira aylığı olan birisinin aylığı 14.625 liraya çıkar. Bu kişiye 15 bin lira verilir." dedi.

YASAL DÜZENLEME YAPILMAZ İSE 3.5 MİLYONUN MAAŞI DEĞİŞMEZ

En düşük emekli maaşı konusunda bir yasal düzenleme beklediklerini belirten Erdursun "En düşük emekli aylığı olan 12.500 liraya tamamlanan aylık konusunda bir yasal düzenleme gelmezse kök aylığı 10.800 liranın altında kalan 3-3.5 milyonun emekli aylığında bir değişiklik olmaz. " dedi.