Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı

EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara kötü haber geldi .Emekli olduktan sonra yine çalışmak zorunda kalan emeklilerin işveren yükünün artması sonucunda kapı önüne konmaları bekleniyor.

Bunun nedeni ise SGK'nın çalışmak zorunda olan emekliler için verdiği prim desteğini kaldırması...

SGK'nın çalışmaya devam eden EYT'lilerden desteğini çektiğini ise gazeteci Turhan Bozkurt duyurdu.

İŞ VERENE YÜZDE 5'LİK PRİM DESTEĞİ KALDIRILDI

EYT kanunu kapsamında emekli olan vatandaşlara aynı zamanda çalışma hakkı da tanınmıştı. SGK'nın desteğiyle çalışmayı devam eden emekliler için, yüzde 5 prim desteği verilmiş bu primlerin işveren ödenmesi ise hazine tarafından yapılmıştı.

Yüzde 5'lik prim desteğini kaldırması ile çalışan emeklilerin yükü işverenlerin sırtına binmiş oldu.

İLK İŞTEN ATILANLAR EYT’LİLER OLACAK

Gazeteci Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT kanunu ile emekli olan vatandaşlardan iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin işverenlere binen yük nedeni ile işten çıkartılan ilk kesim olacağını savundu.