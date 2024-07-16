Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılırken bu kez EYT'lilere yapılan sigorta primi desteği kaldırıldı. Bu kez milyonlar çalışan emekli işsiz kalmakla burun buruna geldi.

EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara kötü haber geldi .Emekli olduktan sonra yine çalışmak zorunda kalan emeklilerin işveren yükünün artması sonucunda kapı önüne konmaları bekleniyor.

Bunun nedeni ise SGK'nın çalışmak zorunda olan emekliler için verdiği prim desteğini kaldırması...

sgk2.jpg

SGK'nın çalışmaya devam eden EYT'lilerden desteğini çektiğini ise gazeteci Turhan Bozkurt duyurdu.

bozkurt.png

İŞ VERENE YÜZDE 5'LİK PRİM DESTEĞİ KALDIRILDI

EYT kanunu kapsamında emekli olan vatandaşlara aynı zamanda çalışma hakkı da tanınmıştı. SGK'nın desteğiyle çalışmayı devam eden emekliler için, yüzde 5 prim desteği verilmiş bu primlerin işveren ödenmesi ise hazine tarafından yapılmıştı.

Yüzde 5'lik prim desteğini kaldırması ile çalışan emeklilerin yükü işverenlerin sırtına binmiş oldu.

emeklikuyruk.jpg

İLK İŞTEN ATILANLAR EYT’LİLER OLACAK

Gazeteci Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT kanunu ile emekli olan vatandaşlardan iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin işverenlere binen yük nedeni ile işten çıkartılan ilk kesim olacağını savundu.

İlgili Haberler
Zamlı emekli maaşları zaman yatırılacak. Emeklinin maaş takvimi belli oldu
Gram altın bir saat içinde rekor kırdı. Yatırımcılar gözlerine inanamadı
Kredi kartları için bir devir sona eriyor. 81 ildeki tüm bankalara yeni talimat verildi
Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar
Araç sahipleri dikkat! Bu işlemleri artık tek tıkla yapabileceksiniz
Son Haberler
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu Gündem
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu Spor
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı? Keşfet
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı?
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu Gündem
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı Spor
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı