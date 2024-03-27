Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak

Kamu bankaları emekli promosyonları artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
Dolayısıyla ödemeler yarın yapılacak. Bankaların promosyonları artırmasını ardından emekliler bankalara akın etti ve başvuru rekorları kırıldı.
REKOR KIRILDI
Promosyon için başvuruların ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirildi.
Vakıfbank ve Halkbank'a ise toplamda 100 bin kişi başvurdu.
EMEKLİLER BAZI SORUNLARLA KARŞILAŞTI
Bazı emekliler ise başvuruda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştı.
Öte yandan özel bankaların da promosyona zam yapacağı konuşuluyor.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.
Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti