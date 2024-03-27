Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak

Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatacakken promosyon başvurularında rekor kırıldı.
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 1

Kamu bankaları emekli promosyonları artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 2

Dolayısıyla ödemeler yarın yapılacak. Bankaların promosyonları artırmasını ardından emekliler bankalara akın etti ve başvuru rekorları kırıldı.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 3

REKOR KIRILDI

Promosyon için başvuruların ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirildi.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 4

Vakıfbank ve Halkbank'a ise toplamda 100 bin kişi başvurdu.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 5

EMEKLİLER BAZI SORUNLARLA KARŞILAŞTI

Bazı emekliler ise başvuruda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştı.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 6

Öte yandan özel bankaların da promosyona zam yapacağı konuşuluyor.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 7

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 8

Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti

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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 9
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 10
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 11
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 12
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 13
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 14
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 15
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 16
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 17
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Emekliler başvuru rekoru kırdı. Ödemeler yarın hesaplara yatacak 18
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