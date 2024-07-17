Emekliler bayram edecek: İl il indirim yapan yerler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler bayram edecek: İl il indirim yapan yerler belli oldu

Emekliler resmen bayram edecek. SGK il il indirim yapan yerleri açıkladı. Artık sudan ucuza olacak.

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