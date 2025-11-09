Yaşanan ekonomik krizde en büyük zorluğu yaşayanların başında emekliler geliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz kalması ve hayat pahalılığı nedeniyle sosyalleşemeyen emeklilerle ilgili birçok belediye çalışmalar yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de Eyüpsultan Belediyesi. Eyüpsultan Belediyesi Güzeltepe Mahallesi’ne “Emekliler Lokali” açtı. Çayın 3 lira olduğu lokalde birçok kahvede gördüğümüz gibi okey ve kağıt oyunları yok. Bunun yerine lokalde Monopoly oyunu oynanacak.



Lokalde hafıza güçlendirici etkinlikerin yanı sıra emeklilere ağız ve diş sağlığı uygulaması da yapılacak. Lokalin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen “Bu Emekliler Lokali'ni önemsiyorum. Çünkü derin yoksulluğun bu kadar olduğu bir dönemde ve sosyal tesislerin, alanların bu kadar az olduğu bir dönemde nefes alacak, konuşacak, sosyalleşecek yaş almış yurttaşlarımızın ve emeklilerimizin ihtiyacı var. Kadın-erkek ayrımı yapmaksızın hepsinin modern bir şekilde hizmet almasını istiyoruz” dedi.



MONOPOLY OYUNU NEDİR



Monopoly, çok oyunculu ekonomi temalı bir masa oyunudur. Adını ekonomik bir kavram olan monopolden almaktadır. Oyunda oyuncular iki zar atarak oyun tahtasında hareket eder; mülk satın alır, takas eder ve bunları evler ve otellerle geliştirir. Oyuncular rakiplerinden kira toplar ve onları iflasa sürüklemeyi hedefler.