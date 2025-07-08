Emekliler çayı 1 TL'ye içecek!

Efes Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, “TÜİK görmezden gelse de biz emekliyi görüyoruz diyerek harekete geçtik ve belediye işletmesi olan Ferahlı Büfe’de bir bardak çayı sadece 1 TL’den satışa sunduk” dedi.

ÖĞRENCİ YEMEĞİNİ 10 TL YAPMIŞTI

Belediye daha öncede Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü uygulamasıyla öğrencilere 10 TL karşılığında öğle yemeği sunmuştu.

‘’BİR BARDAK ÇAYLA SICAK BİR DAYANIŞMA BAŞLATIYORUZ.’’

Filiz Ceritoğlu Sengel, “Emekliler, memurlar, öğrenciler, emekçiler… Herkes geçinmekte zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımız artık sosyalleşemiyor. Biz belediye işletmelerimizde her zaman kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaya özen gösteriyoruz. Açıklanan enflasyon oranı çarşıyı, pazarı yansıtmadığı gibi; yapılan zam da emekliyi memnun etmedi. Biz de dedik ki; vatandaşlarımız en azından biraz nefes alsın. Dışarı çıktığında içtiği çayın hesabını yapmak zorunda kalmasın. Bu nedenle Ferahlı Büfe’de çayın fiyatını 1 TL yaptık. Şimdi de bir bardak çayla sıcak bir dayanışma başlatıyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.