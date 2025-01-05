Emekliler Derneği Başkanı'ndan yüzde 15.75 zam için ilk açıklama. Cumhurbaşkanı methiler dizmişti

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılan 15.75'lik zam oranına tepki gösterdi.

Ergün daha önce Erdoğan'ın daveti üzerine katıldığı yemek programında emeklilere her dönem destek verildiğini söylemişti.

Ergün'ün yemek masasındaki konuşması geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarca büyük tepki toplamıştı.

Emekliler Derneği Başkanı bu kez de emekliye verilen zam için Erdoğan yerine TÜİK'i suçlamayı tercih etti.

Hür-Sen'den çok sert enflasyon tepkisi: Alım gücü düşerken, seyreden iktidarı ve sarı sendikaları unutmayacağız

TÜİK’E ENFLASYON TEPKİSİ

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜİK'in açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon rakamlarının hayal ürünü olduğunu belirterek, "Emekliye 2018’den bu yana her yıl ‘Biraz daha sabır, seneye düzelecek’ denildi. Bu yıl da aynı şeyi duyduk. Emeklinin sabretmeye niyeti de olsa, böyle bir şey söz konusu değil tabii ama, bu kadar vakti ve ömrü yok. Eskiden emeklilik yaşı yükseltildiğinde mezarda emeklilik derdik. Şimdi de mezarda zam diyoruz. Emekli ancak öldükten sonra zam alacak. Nereye kadar sabredeceğiz? Siz bunu hangi terazide ölçtünüz? Emekliyi bitirmeye ant mı içtiniz?" ifadelerini kullandı.

"HER DÖNEM OLDUĞU GİBİ..."

Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı programda konuşmuş, Cumhurbaşkanı’na övgüler sunarak, her dönem emekliye destek verildiğini savunmuştu.

Ergün açıklamasında, “Emekli, kendisine atılan adımları asla unutmaz ve karşılıksız da bırakmaz. Bu şiarla ve emeklinin olgunluğuna yakışır şekliyle ve “marifet, iltifata tabidir” sözü ışığında emekli için emek sarf eden herkesi sevgiyle ve muhabbetle kucaklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım inanıyorum ki, siz bu ülkenin ağzı dualı, emektar çınarlarına her dönem olduğu gibi yeni yılda da gereken desteği sunacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

TÜED Başkanı Ergün öyle bir laf etti ki... Emekliler tepki gösterdi: Önce onu değiştirin

Ergün’ün Erdoğan’a söylediği sözler sonrası sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve emekli Ergün’ü şu ifadelerle eleştirdi:

-'Emekliler açlık sınırının altında yaşıyor' diyemedin mi?

-Kazım Ergün istifa etmek de büyüklüktür. Emekliye hiçbir faydanız yok.

-Kazım Ergün aynı zamanda SGK’nın yönetim kurulunda. Ondan başkası saraya gidemez. Başka emekli derneğini sokmazlar oraya

-Başkan kazım Ergün hemen istifa, külliyede emekli hakkını savunamayan başkan olmaz derhal istifa.

-900 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün dün Beştepe' de yaptığı konuşmada Erdoğan'a yağ yakmaktan emeklinin derdini anlatmaya vakit kalmadı. Yazık...

-Önce Kazım Ergün'ü değiştirin!